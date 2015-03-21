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Во Владивостоке прошел турнир по боулингу среди журналистов и работников пресс-служб

Во Владивостоке прошел турнир по боулингу среди журналистов и работников пресс-служб. Таким образом участники игр отметили День российской печати. Всего в соревнованиях приняли участие порядка 60 человек, которые разбились на восемь команд. Среди участников была и команда «Вести: Приморье». По итогам турнира она заняла второе место. Первыми стала гильдия пресс-служб, а третью строчку заняла команда пресс-службы ДВФУ.

По отзывам участников, турнир позволил не только проверить уровень своего мастерства в игре в боулинг, но и дал возможность журналистам и работникам пресс-служб разных компаний и государственных учреждений встретиться и пообщаться в неформальной обстановке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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