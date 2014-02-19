Браконьеры в Приморье открыли сезон незаконной охоты
Кровь и беззаконие. Браконьеры настолько обнаглели, что уже не боятся не только инспекторов и егерей, но и разделывают свою добычу, чуть ли не на глазах у многочисленных свидетелей. Жители Занадворовки в очередной раз обнаружили на окраине поселка следы свежевания убитого зверя. По словам местных, незаконная охота ведется круглый год в близлежащих лесах. При чем порою браконьеры заходят даже на территорию заповедника. Подробности смотрите в вечернем выпуске программы «Вести: Приморье».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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