Браконьеры в Приморье открыли сезон незаконной охоты

Кровь и беззаконие. Браконьеры настолько обнаглели, что уже не боятся не только инспекторов и егерей, но и разделывают свою добычу, чуть ли не на глазах у многочисленных свидетелей. Жители Занадворовки в очередной раз обнаружили на окраине поселка следы свежевания убитого зверя. По словам местных, незаконная охота ведется круглый год в близлежащих лесах. При чем порою браконьеры заходят даже на территорию заповедника. Подробности смотрите в вечернем выпуске программы «Вести: Приморье».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]