День печати отмечают в редакции старейшей уссурийской газеты «Коммунар». Она выходит с 1930 года и за это время ни разу не меняла название. Несмотря на кризис, который переживает печать по всей стране, местному «Коммунару» удается привлекать читателей. Эта газета имеет один из самых больших тиражей в Приморье — более 10 000 экземпляров.

Свежий номер газеты только что привезли из типографии. Главный редактор Зинаида Избенко первой просматривает выпуск. «Коммунар» — старейшее издание Приморья. Тяжелые годы Великой Отечественной, непростые времена перестройки, кризис печати 2000-х, кажется, только закалили редакцию. Сегодня уссурийская газета имеет самый большой тираж в Приморье.

Главная дежурная по городу Ольга Дизендорф. Редактор отдела писем ежедневно принимает десятки звонков, а раз в неделю для читателей устраивают день открытых дверей. Газета пользуется доверим, а порой сюда приходят как в последнюю инстанцию. Часто обращения уссурийцев становятся темой серьезных редакционных расследований.

Ольга Дизендорф, редактор отдела писем: «Наши предшественники задали очень высокую планку, которую мы не можем опустить никогда. Ведь нас читают с 1930 года».

День печати — главный праздник редакции. С самого утра коллектив поздравляют друзья. Работники культуры частые герои статей, а потому решили порадовать уссурийских акул пера творческим номером.

Секрет долголетия «Коммунара» — в любви к читателям. Ведь именно они настояли, чтобы газета не поменяла название в 90-е годы, когда все вокруг отказывались от советских клише. Это при том, что некоторые руководители города и даже края требовали сменить имя газеты.

Зинаида Избенко, главный редактор газеты «Коммунар»: «Я пришла с новогодних каникул и обняла газету как родную. Она для меня родной человек, потому что в ней жизнь, знакомые лица, информация, которая полезна. И поняла, что на наш век работы еще точно хватит».

За последние 10 лет в Приморье закрылись десятки периодических. Коммунару удается удерживать читателей и даже увеличивать тираж, причем за счет подписки. А потому наши пишущие коллеги уверены, что времена бумажных СМИ пройдут еще не скоро.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]