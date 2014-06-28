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Полицейские в Уссурийске задержали подозреваемого в краже денег

Полицейские в Уссурийске задержали подозреваемого в краже денег

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 36-летнего жителя села Ляличи о краже принадлежащих ему денежных средств. Причиненный от кражи ущерб составил 20 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что заявитель прибыл в город Уссурийск и поселился в гостиничном номере, в котором проживали еще два постояльца.

Позже потерпевший обнаружил пропажу принадлежащих ему денежных средств. При этом одного из новых знакомых в комнате гостиницы уже не было.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее судимый житель поселка Посьет. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания, пояснив, что похищенным распорядился по своему усмотрению, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по  части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.) Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти  лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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