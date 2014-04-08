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Пропавший перед Новым годом мужчина найден мертвым во Владивостоке

Пропавший перед Новым годом мужчина найден мертвым во Владивостоке

Анатолий Турнаев, пропавший во Владивостоке 28 декабря, был найден мертвым. Причины смерти устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

По предварительной информации, на теле погибшего следов насилия не обнаружено, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru. Причины и обстоятельства его гибели устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, Анатолий Турнаев вышел 28 декабря в период с 21.00 до 24.00 из офиса на Русской, 41. В последний раз его видели идущим в сторону Народного проспекта от остановки «Некрасовская». Во время поисков следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство).

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Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]

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