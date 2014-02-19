Кровь и беззаконие. Браконьеры настолько обнаглели, что уже не боятся не только инспекторов и егерей, но и разделывают свою добычу чуть ли не на глазах у многочисленных свидетелей. Жители Занадворовки в очередной раз обнаружили на окраине поселка следы свежевания убитого зверя. По словам местных, незаконная охота ведется круглый год в близлежащих лесах. При чем порою браконьеры заходят даже на территорию заповедника!

- Кровь. Останки оленя. Это буквально два дня назад.

Браконьеры разделывали тушу не в глухой тайге. Это окраина поселка Занадворовка. Подобные сюрпризы местные обнаруживают регулярно. А ведь здесь частенько гуляют дети. Но самое страшное — сюда люди приходят за водой.

У браконьеров схема отработанная. Убитого оленя подвешивают на дереве. Тушу разделывают. Затем мясо грузят в машину, а все что не нужно — шкуру, внутренности — все это, судя по следам, оттаскивают к берегу и выбрасывают прямо в реку.

Юрий Ковальчук, житель Барабашевского поселения: «При сильных морозах у нас в Занадворовке вода из колодцев начинает уходить. И люди начинают пользоваться водой из речки. Это явный может быть источник заражения какой-нибудь инфекцией».

Юрий Ковальчук сам раньше был егерем и охранял близлежащие леса. За годы работы далеко не единожды приходилось сталкиваться с браконьерами.

Егерь снимал видео, чтобы всегда были доказательства. Ведь незаконной охотой порою промышляли непростые люди при высоких должностях и с внушительными «ксивами». С такими браконьерами Ковальчуку даже начальство не советовало связываться.

Юрий Ковальчук, житель Барабашевского поселения: «Запретил заходить в лес и контролировать этих охотников».

По словам бывшего егеря, порою браконьеры заходят даже на территорию «Земли леопарда».

Олени и косули в Красную книгу, конечно же, не занесены. Но вот их беспощадное уничтожение может нанести вред краснокнижным животным.

Незаконная охота — проблема серьезная и перманентная. Но при всем при этом борьба крае ведется активная. Сейчас сотрудники охотнадзора оснащены гораздо лучше, чем, скажем, несколько лет назад. Как следствие — уровень браконьерства в крае стабильно снижается. Но все равно, как показывает практика, работы у защитников животных еще очень и очень много.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]