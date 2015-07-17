Cтали известны подробности обнаружения тела бывшей солистки "Лицея" Жанны Роштаковой

Девушку нашли мертвой на съемной квартире во Владивостоке,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт РЕН ТВ.

По словам свекрови Жанны Роштаковой, из квартиры, которую снимала девушка в городе Владивостоке, исходил сильный запах корвалола и валерьянки. Девушка была в ванной, наполненной водой. У нее на голове была полка.

Помимо всего прочего, родственница певицы рассказала о том, что в последнее время у певицы были проблемы со здоровьем. Она все время нервничала и принимала успокоительные лекарства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]