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Cтали известны подробности обнаружения тела бывшей солистки "Лицея" Жанны Роштаковой

Cтали известны подробности обнаружения тела бывшей солистки

Девушку нашли мертвой на съемной квартире во Владивостоке,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт РЕН ТВ.

По словам свекрови Жанны Роштаковой, из квартиры, которую снимала девушка в городе Владивостоке, исходил сильный запах корвалола и валерьянки. Девушка была в ванной, наполненной водой. У нее на голове была полка.

Помимо всего прочего, родственница певицы рассказала о том, что в последнее время у певицы были проблемы со здоровьем. Она все время нервничала и принимала успокоительные лекарства. 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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