Зима в разгаре, морозные дни пришли в Приморье, и лед в акваториях края уже достаточно окреп, но от несчастных случаев никто не застрахован. Поисково-спасательная служба провела показательные тренировки — спасали человека, провалившегося в полынью. О каких правилах нельзя забывать на льду?

Приморцы и зимой без моря не могут. И в морозные дни выходят на лед. Кто за рыбой, кто просто погулять по замерзшему водоему. Чтобы предотвратить несчастные случаи, спасатели поисковой службы предупреждают: на неокрепший лед выходить категорически запрещено! Но если наст уже трещит под ногами, нужно знать элементарные правила, чтобы сберечь свое здоровье, а порой и спасти жизнь.

Андрей Казачёнок, спасатель начального класса Приморской краевой поисково-спасательной службы: «Если трещит лед под ногами, у вас есть всего одна—две секундочки, чтобы сориентироваться, упасть на живот, раскинуть руки, ноги в разные стороны для того, чтобы максимальную площадь вокруг себя охватить, создать давление на большую площадь льда, так у вас больше шансов выжить».

Спасатели наглядно показывают, как оказать помощь человеку, провалившемуся в полынью. Практические навыки очень важны!

Объемную одежду спасатели советуют стянуть с себя сразу. Стараться не паниковать и привлекать внимание криком. Главное, держаться на воде горизонтально и не дать ногам уйти под лед. Иначе шансов на спасение может не оказаться.

Показательные тренировки поисковики проводят круглогодично, ведь их помощь нужна всегда: весной ищут заблудившихся грибников, летом — туристов в горах. На помощь спасательной службе приходят технологии. «Фантом три» с прошлого года берет такие высоты, которые недосягаемы для человека. Техника значительно облегчает работу.

Михаил Строкин, начальник поисково-спасательного отряда «Поиск и спасение надводных объектов» Приморской краевой поисково-спасательной службы: «Зачем лезть в сопку, если можно его поднять и посмотреть им».

И все-таки лучший способ уберечь себя — чаще обращаться к здравому смыслу. Ведь даже богатый улов не стоит человеческих жертв.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]