Дайверы Владивостока по-особенному отметили Старый Новый год. Видеорепортаж Геннадия Картелева
Банкет в ледяной воде. Дайверы Владивостока опустились на дно побережья Русского острова. Там дружно встретили Старый Новый год. Причем под толщей льда они установили праздничный стол и елку. Вокруг нее водили хороводы.
Без мишуры и лишних украшений. Все сурово. Дайверы, полностью надев снаряжение, спешат на берег. Встречают Старый Новый год, естественно, не на поверхности, а под толщей льда.
К столь экзотичному празднованию решаем присоединиться и мы.
- Температура воды сейчас — минус два градуса… Не жарко, конечно. Но подводному застолью это не помеха. На всех участниках банкета, в том числе и на мне, сухой водолазной костюм. Ну что ж, вперед, на праздник!
Чтобы хорошо отметить торжество, нужно заранее к нему подготовиться. Под водой из атрибутов уже — стол, угощения и, конечно, елка. Причем все это не на дне. А верх ногами, на льду, с подводной стороны. По-особенному, уверяют ныряльщики, предметы крепить не пришлось. Помогла «архимедова сила».
Константин Леонтьев, дайвер: «Всё работает по закону физики. Силой притяжения. Поэтому, оно всплывает».
Стесняет движения под водой не только гидрокостюм, но и дополнительный груз — баллон с искусственным воздухом. И, тем не менее, это не мешает гуляньям. Вокруг елки ныряльщики начинают водить хоровод.
Устанавливают елку под водой дайверы Владивостока не первый раз. Так делали последние два года. И вот решили — гулять, так гулять! Почему бы не устроить настоящее застолье?
Евгений Полухин, региональный директор Национальной дайв-лиги во Владивостоке: «Идею подглядели у финнов. Главное, старались, чтобы это отвечало требованиям безопасности. И, я считаю, если мы подглядели, то нужно как-то совершенствовать. Стараемся вносить что-то новое, интересное».
Весь реквизит под водой в бухте Новик на Русском острове останется еще как минимум на месяц. Поэтому вечерами, когда темнеет, отдыхающие могут наблюдать подо льдом светящуюся елку. И убеждаться — чудеса иногда случаются, и создаем мы их сами!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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