Роспотребнадзор передал в МВД материалы о 1,2 тыс сайтах с пропагандой суицида

Роспотребнадзор с сентября 2016 года передал в МВД России аналитические материалы о 1250 ссылках на страницы открытых/закрытых групп и пользователей социальных сетей, пропагандирующих суицидальное поведение среди подростков, говорится в сообщении ведомства. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РАПСИ.

С ноября 2012 года Роспотребнадзор осуществляет экспертную оценку материалов сайтов в отношении распространяемой посредством сети Интернет информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства, по которым должностными лицами ведомства выносятся решения о наличии/отсутствии на странице сайта информации, запрещенной к распространению в РФ.

Анализ материалов на 13 тысячах страницах сайтов, поступивших с 1 ноября 2012 года на экспертизу в Роспотребнадзор, показал, что 75% запрещенных материалов, пропагандирующих суицидальное поведение среди подростков (описания, фото и видео демонстрации способов и средств совершения самоубийства, а также призывы к совершению самоубийства), размещается на страницах открытых и закрытых групп пользователей в социальных сетях (так называемых «групп смерти»). При этом количество участников в популярных среди подростков группах насчитывает сотни тысяч, а иногда и более миллиона пользователей, сообщил Роспотребнадзор.

Модерация информации на страницах групп в социальных сетях осуществляется администраторами (модераторами), сведения о которых не всегда доступны участникам группы. В то же время, по информации ведомства, членство и нахождение в группе определяется администратором сообщества на его усмотрение. «Зачастую, создаются условия, при которых администратор сообщества может воздействовать на детей и подростков посредством отбора информации, размещаемой на страницах участников, манипулируя их поведением», - отмечается в сообщении.

В рамках межведомственного взаимодействия Роспотребнадзор активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов по оперативному обмену информацией о сообществах и группах, пропагандирующих суицидальное поведение среди детей и подростков в сети Интернет.

Кроме того, учитывая общественную опасность подобного рода деяний, Роспотребнадзор поддерживает законодательные инициативы введения уголовной ответственности за совершение действий, направленных на склонение несовершеннолетних к совершению самоубийства, в частности, путем распространения соответствующей информации с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Напомним, недавнее самоубийство владивостокской школьницы шокировало все Приморье. Специалисты просят родителей быть внимательнее к своим детям из-за роста подросткового суицида в крае. Видеорепортажи на эту тему здесь и здесь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]