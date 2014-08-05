В залах Приморского Союза художников открылась выставка «Шелковый путь». Ее авторы — мастера живописи из Китая. На вернисаж они приехали во главе с представителем министерства культуры и искусства Китайской народной республики.

Стены Приморского отделения Союза художников России украсили произведения китайских мастеров. Яркие красные цветы, символические животные и причудливые иероглифы. С них, кстати, и пошло формирование традиционной живописи Китая.

Илья Бутусов, председатель Приморского отделения Союза художников России: «Они все великолепные графики с рождения, даже не подозревая об этом, потому что у них иероглифы, а это уже графика. Здесь уже представлена основа китайского искусства. Во что превращается потом искусство иероглифа, а потом трансформируется в гохуа, потом они начинают рисовать такие пейзажи, как раз используя тушь, гуашь, более современное».

Один из художников провел для гостей выставки мастер-класс китайской живописи. Несколькими взмахами кисти красной тушью он изобразил цветы в древнем стиле гохуа. А его коллеги решили тут же попробовать себя в роли портретистов и создали большое коллективное полотно. Правда, на нем лица русских посетителей получились с азиатскими чертами.

Ван Хун, китайская художница, участница выставки: «Мы считаем, что люди с европейскими чертами лица очень красивые. Может, потому, что для нас это редкость — встретить европейца. Но, несмотря на то, что мы очень разные, мы все же близки душой!»

Китайские художники получили дипломы от Приморского отделения Союза художников России и Министерства культуры КНР, а также приглашение на масштабную выставку, которая пройдет во Владивостоке в конце марта. В ней примут участие более девяноста художников из Китая.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]