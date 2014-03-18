Поздно вечером 13 января в Лесозаводске сгорел частный дом

13 января в 21.15 на пульт пожарно-спасательной службы Лесозаводского городского округа поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном на улице Приморская.

Оперативно к месту происшествия прибыли пожарные расчеты и приступили к тушению. Проведя разведку, огнеборцы установили очаг возгорания. Горели кухня, навес и веранда, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В 21.41 пожар был локализован, а в 23.29 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 70 кв.м. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

При тушении пожара было задействовано 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]