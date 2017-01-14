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В интернете появился неоднозначный мультик о звезде "Дома-2" из Владивостока
Одна из самых популярных участников телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель из Владивостока разместила в своем инстаграм мультик,посвященный ей- "главному бренду "Дома-2". По словам Оли, его смонтировал и прислал ей поклонник.
Несмотря на то,что Рапунцель в восторге от мультика про нее,подписчикам ролик не понравился. Они не нашли смысла в мультфильме о том,как Ольга спит с Димой и ходит в душ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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