Жители поселка Сибирцево в Черниговском районе собрали подписи в надзорные органы, чтобы проверить и оценить работу власти городского поселения и руководителей теплоснабжающего предприятия, по вине которых, как считают люди, в их квартирах вторую неделю настоящая зима. Температура едва поднимается выше 10 градусов. Впору объявлять чрезвычайную ситуацию.

В школах поселка Сибирцево пусто. В классах холодно, и детей отпустили пораньше. Самых маленьких в детских садах спасают обогреватели и теплая одежда. Им идти некуда, пока родители на работе.

Впрочем, и дома все то же самое: вторую неделю при -25 на улице в квартирах с общепоселковым отоплением воздух не прогревается выше 12 градусов. Вот и жжет народ киловатты: кто калориферами, кто электроплитками. Жители Сибирцево не молчат, терпение-то давно закончилось, как и адреса для критических обращений. Теперь они предъявляют прямые претензии к некачественной работе администрации поселения и руководству котельных.

- Куда уголь девается? Почему в доме холодно?

Лариса Мельникова, житель п.Сибирцево: «Мы не понимаем, как осуществляется подготовка котельных к зиме. Кто подписывает акты о том, что котельные готовы к отопительному сезону? Мы общаемся с работниками котельной, мы знаем, что котельные развалены. Надеяться на русский авось в январе — это глупо».

Как работает диспетчерская служба поселения – отдельная тема разговора. Жителей не устраивает такой способ общения, когда на телефонные звонки или никто не отвечает, или постоянно занято, а если и берут трубку, то одни пустые обещания.

Наталья Кравченко, житель п.Сибирцево: «Вчера вечером девушка-диспетчер ответила, что запустили один котел, а потом инженер перезвонил и пообещал запустить еще один. А по факту батареи ледяные».

На котельных действительно картина унылая. Оборудование в полном порядке. Но склады пустые! Оказывается, в Сибирцево либо не накопили достаточного запаса угля, либо выписывают твердое топливо подешевле и плохого качества. А это для крупных теплопредприятий чревато постоянными остановками. Вот вам и +45 вместо положенных 60-ти.

Сергей Дьяконов, первый заместитель главы администрации Сибирцевского городского поселения: «Что нужно, чтобы в дальнейшем такой ситуации не допустить? Надо качественно выбирать поставщиков угля и заниматься входным контролем. То, что сейчас идет коксование угля, это неправильно».

И все правильно ведь, и пафос в словах, только в поселке теплее от них не становится. Жители Сибирцево все-таки подготовили письмо в надзорные органы. Они требуют ввести чрезвычайную ситуацию в поселке, потому что больше холод терпеть невозможно.

Игорь Кишко, житель поселка: «Собрали больше двухсот подписей. Это и главе администрации, и жилищному инспектору, и прокурору района по поводу некачественных услуг по отоплению».

Все, что смогли сделать местные власти, — в очередной раз пообещать, что исправят ситуацию в ближайшие два дня. На угольный разрез из Сибирцево отправлен специалист подрядчика, чтобы на месте следить за отгрузкой в поселок уже качественного топлива.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]