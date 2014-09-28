ДТП спровоцировало огромную пробку во Владивостоке
Во Владивостоке в сторону центра образовалась огромная пробка. ДТП произошло не доезжая кольца на Первой Речке, со стороны «Дальпресса». Легковая машина столкнулась с грузовиком, автомобили перегородили обе полосы движения. В сторону центра «отрастает» огромная пробка.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
09.10.2016 Открытие торгового центра вновь спровоцировало огромную пробку в пригороде Владивостока
-
05.06.2015 Упавшее на дорогу дерево в районе Некрасовской спровоцировало пробку
-
06.02.2015 На Первой речке "отрастает" огромная пробка в сторону центра
-
22.10.2014 Во Владивостоке образовалась автомобильная пробка от Покровского парка до Первой речки
-
21.10.2014 Во Владивостоке образовалась большая автопробка в районе «Инструментального завода»
-
28.09.2014 Во Владивостоке образовалась огромная пробка из-за тройного ДТП в районе Инструментального завода
Добавить комментарий