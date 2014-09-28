ДТП спровоцировало огромную пробку во Владивостоке

Во Владивостоке в сторону центра образовалась огромная пробка. ДТП произошло не доезжая кольца на Первой Речке, со стороны «Дальпресса». Легковая машина столкнулась с грузовиком, автомобили перегородили обе полосы движения. В сторону центра «отрастает» огромная пробка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]