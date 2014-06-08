Танкер из Владивостока потерял ход у берегов Сахалина(фото)

В пятницу,13 января, примерно в 19:45 местного времени в заливе Анива о.Сахалина потерял ход танкер "Эгвекинот" (порт приписки Владивосток) - на винт намотались выброшенные кем-то за борт изношенные рыболовные снасти.

Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на astv.ru, в настоящее время спасательное судно "Рубин" буксирует танкер в бухту Морж. Там с помощью водолазов планируется освободить винт от намотки.

Загрязнения окружающей среды нет. Жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]