Анонс на 15 января

С 15 января по 3 февраля с 12.00 до 17.00 (выходные дни: 21, 25, 28 января) во Владивостоке в приморской краевой детской библиотеке (пр-т 100-летия Владивостока, 48) будет проходить выставка экспозиции «Многоцветье народной фантазии». Открытие пройдет 15 января в 12.30 и начнется с ярких выступлений коллективов МБОУ «Детская школа искусств № 3 г. Владивостока» и Детской музыкальной школы Приморского краевого колледжа искусств.

15 января во Владивостоке в 13.00 в концертном комплексе «Феско Холл» (ул. Верхнепортовая, 38) состоится традиционная ёлка митрополита Приморского и Владивостокского Вениамина «Удивительные рождественские истории». Участниками праздника станут дети, в том числе воспитанники детских домов Приморского края.

15 января — Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта).

15 января — Всемирный день религии.

15 января — День образования Следственного комитета Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]