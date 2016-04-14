Главный музей края открыл выставку под названием «В память о Саше». Это воспоминания о юности Александра Фадеева. Его юбилей — 115 лет со дня рождения — отметили в канун Нового года. Когда-то на фадеевские мероприятия приезжали делегации из Москвы. Он был писателем, как говорили, «всесоюзного масштаба». Талант его был взращен именно на приморской земле. Этим Владивосток может гордиться — уверены организаторы выставки.

Эта выставка — встреча с юным Фадеевым. Самый известный писатель Приморья родился под Тверью, но своей настоящей родиной считал село Чугуевка, где прошло его детство. «Хрустальный мальчик» называл Сашу его учитель литературы. Под стеклом — тетрадка с сочинением по Гоголю: каллиграфический почерк и размашистая пятерка. Роковой выстрел в '56-ом, а затем перестроечные «разоблачения» затмили истоки фадеевского таланта. Но именно они и дороги приморцам.

Вера Кавецкая, куратор выставки, научный сотрудник ПГОМ им.Арсеньева: «Нам показалось, что нужно Владивостоку вернуть Фадеева и вернуть не того, который прошел путь между администратором и литератором, а того, с которого все начиналось».

Вот сумочка матери писателя, Антонины Владимировны, — ее касались руки, воспетые в романе «Молодая гвардия». Рядом — письмо к подруге юности, Асе Колесниковой. С гимназисткой «зеленой» гимназии Саша Фадеев познакомился, учась во Владивостокском коммерческом училище. Дом Сибирцевых, дом Ланковских — список фадеевских адресов венчает Народный дом, где под сценой печатались листовки и нелегальные паспорта для партизан. Их портреты проявятся потом на страницах романа «Разгром».

Василий Авченко, писатель, автор книги «Фадеев»: «Если в советское время о Фадееве писали в одностороннем ключе, это была такая бронзовая фигура классика непогрешимого, то в перестройку и после начался обратный перекос, и о Фадееве начали писать уничижительно, оскорбительно».

Объективный взгляд на судьбу и личность Александра Фадеева пытается сформулировать Василий Авченко в своей новой книге. Ее официальная презентация еще впереди, но, фактически, труд уже представлен в рамках выставки. В экспозиции также можно увидеть фильмы по мотивам произведений Фадеева и иллюстрации Сергея Черкасова к его книгам. Здесь же пройдет заседание исторического клуба на тему «Приморские партизаны в мифах и документах». А школьники узнают о личных дневниках, которые вели в юности друзья писателя.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]