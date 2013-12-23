Прокуратурой Приморья организована проверка по факту отключения от теплоснабжения жилых домов, школы и детских садов в п. Сибирцево
Органами прокуратуры края организована проверка по сообщениям средств массовой информации об отключении от теплоснабжения жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в п. Сибирцево Черниговского района. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления и теплоснабжающей организации по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил к температурному режиму в домах и объектах социальной инфраструктуры.
При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление прав граждан в максимально короткие сроки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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