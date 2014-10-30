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Полицейские нашли угнанный автомобиль и вернули его жителю Владивостока

Полицейские нашли угнанный автомобиль и вернули его жителю Владивостока

Фото: yaostrov.ru

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение местного жителя. Мужчина рассказал, что на улице Полярной неизвестные граждане тайно похитили его автомобиль Мицубиси РВР.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и свидетелей. Установлено, что мужчина  оставил транспортное средство около жилого дома на неохраняемой территории, а вернувшись, обнаружил пропажу.

Похищенный внедорожник обнаружен на парковке,  расположенной на улице Некрасовской. По подозрению в причастности к хищению иномарки сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего жителя Владивостока. В отделе полиции мужчина дал признательные  показания, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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