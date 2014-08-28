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Ремонтные работы на котельной в Сибирцево идут круглосуточно

По поручению Губернатора Приморья в Сибирцево Черниговского района, где из-за аварии на котельной нарушено отопление 44 жилых домов и объектов соцкульбыта, в субботу вечером выехал его заместитель Евгений Вишняков.

Вице-губернатор региона провёл заседание оперативного штаба, в котором приняли участие представители краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, главы района и городского поселения, прокурор Черниговского района.

Как доложила и.о. директора департамента Елена Пархоменко, на муниципальной котельной посёлка Сибирцево  произошло несколько аварий в системе шлакоудаления.

«Производилась замена подшипников тележки шлакоудалители и замена оборвавшегося троса. Сейчас сетевые насосы котельной продолжают производить прокачку отопительной системы горячей водой с другой котельной через расходную цистерну. Над устранением аварии в круглосуточном режиме работает ремонтная бригада», – рассказала она.

Евгений Вишняков акцентировал внимание, что для ликвидации аварии есть все необходимые материальные и трудовые ресурсы. 

«Сложность поведения ремонтных работ осложняется и тем, что их приходится проводить при работающей котельной и низких температурах воздуха на улице», –отметил он

Вице-губернатор добавил, что уже установлена причина аварии. 

«Была поставлена партия некачественного топлива, в которой присутствовал большой процент горной выработки, что увеличило шлакообразование и нагрузку на оборудование», – сказал он.

По словам заместителя Губернатора Приморья, есть много вопросов к собственнику котельной, которым является городское поселение.

«Местные власти не обеспечили должную подготовку котельного оборудования, сейчас эксплуатирующая организация вынуждена в авральном режиме латать изношенное оборудование. Имеются проблемы и в соседней котельной, которая тоже требует капитального ремонта», – подчеркнул Евгений Вишняков.

Восстановить необходимые параметры теплоснабжения посёлка планируется в течение воскресенья.

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Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

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