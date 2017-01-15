Cотрудник МЧС протаранил автомобиль,в котором находились две беременные женщины

В интернет-СМИ Приморья появились подробности тяжелого ДТП,которое произошло в ночь на 15 января в Уссурийске,сообщают "Вести Приморье".

Как сообщает newsbox24.tv,попытка нетрезвого водителя «Тойоты Краун» уйти от полицейской погони в Уссурийске закончилась аварией с незавидными последствиями как для самого гонщика, так и для находящихся в Тойоте Приус людей, которых пьяница протаранил.

За рулем "Крауна" находился сотрудник МЧС, он проигнорировал приказ стражей порядка остановиться и пустился в бега. Пьяный гонщик уходил от преследования через дворы жилых домов. Там его краун едва не зацепил припаркованные автомобили. В финале погони нетрезвый нарушитель протаранил приус на пресечении улиц Некрасова- Комсомольская. Позже выяснилось, что госслужащий не только был пьян, но и еще лишенный водительского удостоверения. При задержании он оказал ярое сопротивление, поэтому полицейским буйного пришлось немного успокоить, надев на него наручники. Машину отправили на арестплощадку. А помимо выписанных на месте протоколов о нарушениях, нетрезвый спасатель теперь еще и на работе перед начальством будет объясняться. В "Приусе" находились три женщины,,две из которых беремены. Всем им понадобилась медицинская помощь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]