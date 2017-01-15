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"Суровые" водители Владивостока предпочитают в январе открытые кабриолеты
В соцсетях Владивостока опубликовано видео,на котором водитель красного кабриолета,как ни в чем не бывало, едет по зимнему Владивостока.
За кадром авторы видео сообщают,что съемка была сделана 12 января 2017 года на на "Русском мосту" на полосе движения в сторону острова Русский, и выражают "респект и уважуху" столь суровому водителю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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