"Суровые" водители Владивостока предпочитают в январе открытые кабриолеты

В соцсетях Владивостока опубликовано видео,на котором водитель красного кабриолета,как ни в чем не бывало, едет по зимнему Владивостока.

За кадром авторы видео сообщают,что съемка была сделана 12 января 2017 года на на "Русском мосту" на полосе движения в сторону острова Русский, и выражают "респект и уважуху" столь суровому водителю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]