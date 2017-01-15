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Сегодня, 17:46
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"Суровые" водители Владивостока предпочитают в январе открытые кабриолеты

Фото: youtube.com/ДПСконтроль

В соцсетях Владивостока опубликовано видео,на котором водитель красного кабриолета,как ни в чем не бывало, едет по зимнему Владивостока.

За кадром авторы видео сообщают,что съемка была сделана 12 января 2017 года на на "Русском мосту" на полосе движения в сторону острова Русский, и выражают "респект и уважуху" столь суровому водителю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Приморец / Сегодня, 19:55
    № 1  
     

    Проветривает этиловый запах,праздники.

    [ Цитировать ]





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