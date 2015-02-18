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В Приморье установится теплая и без осадков погода

В Приморье установится теплая и без осадков погода

В начале рабочей недели в Приморье установится теплая и без осадков погода. Температура в крае повысится на 5 — 10 °С. На юге края днем 17 и 18 января местами возможны оттепели до +1 °С,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на Маглипогоду.

 18 января в Восточно-Китайском море произойдет зарождение активного циклона. Мощный вихрь пройдет вдоль Японских островов и далее пойдет на северо-восток. На погоду Приморья этот циклон влияние не окажет. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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