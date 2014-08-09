Журналист "Вестей Приморье" принял участие в мастер-классе,устроенном "моржами" Владивостока

Ведущий программы "Вести Приморье" Денис Ивлев стал участником мастер-класса,который провели члены владивостокского клуба любителей зимнего плавания «Морж» на Спортивной Набережной Владивостока.

Несмотря на крепкий "минус" и сильный ветер, днем 15 января у проруби собрались более 10 любителей моржевания.Компанию нашему Денису составили симпатичные девушки-"мороженки"(см.фото)

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]