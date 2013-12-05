Владивосток вошел в топ-3 самых популярных городов России у иностранных туристов в новогодние праздники

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные российские города у иностранных туристов по итогам новогодних праздников 2017 года. Рейтинг составлен по данным броней отелей иностранцами для проживания в дни новогодних праздников. Владивосток занял третье место по популярности у иностранных туристов в России в новогодние праздники 2017 года/

В дни новогодних праздников иностранные туристы останавливались в гостиницах Владивостока в среднем на 2,5 ночи и платили за проживание 3,4 тысячи рублей в сутки. В Петербурге - на 3 ночи (3,9 тысячи рублей), а в Москве - на 3 ночи (4,3 тысячи рублей).

Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Иркутск, Петрозаводск, Екатеринбург, Хабаровск, Ярославль, Псков, Краснодар, Тула, Тюмень, Выборг и Комсомольск-на-Амуре вошли в топ-15 самых популярных у иностранных туристов городов России для отдыха в новогодние праздники, а Суздаль стал самым популярным малым городом России.

В первую пятерку курортных городов, популярных у иностранных туристов в новогодние праздники, вошли Сочи, Геленджик, Ялта, Пятигорск и Кисловодск. В Сочи бронировали отдых в среднем на 4 ночи и платили за проживание в среднем 5,2 тысячи рублей в сутки.

По данным агентства ТурСтат, число иностранных туристов в России в новогодние праздники 2017 года выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]