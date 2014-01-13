Во Владивостоке по улице Коммунаров рекой льется горячая вода

Во Владивостоке горячая вода льется рекой по улице Коммунаров. Об этом сообщила житель дома по улице Коммунаров, 14 Антонина Омелянская. По ее словам, горячая вода льется уже около месяца из подпорной стены возле воинской части. Люди опасаются, что подмытая подпорная стена может рухнуть и придавить прохожих или припаркованные здесь автомобили. Рядом образуется наледь. Работники близлежащего магазина своими силами убирают ее. Происшествие привело к аномалии, в этом месте в январе выросла трава.

Между тем, жителей Владивостока волнует вопрос, кто же будет платить за эти потери горячей воды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]