В Приморье в ДТП попали сразу четыре джипа и один грейдер

Массовая авария произошла 14 января в селе Чугуевка в центральном Приморье.

Как сообщил на WhatsApp "Вестей Приморье" наш подписчик, грузовик, перевозивший газовые баллоны,врезался в грейдер. При этом различные механические повреждения корпуса получили сразу четыре джипа,которые в этот момент находились рядом с местом автоаварии.

По предварительной информации, в автопроисшествии никто серьезно не пострадал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]