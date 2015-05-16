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Сегодня, 10:06
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В Приморье в ДТП попали сразу четыре джипа и один грейдер

Массовая авария произошла 14 января в селе Чугуевка в центральном Приморье.

Как сообщил на WhatsApp "Вестей Приморье" наш подписчик, грузовик, перевозивший газовые баллоны,врезался в грейдер. При этом различные механические повреждения корпуса получили сразу четыре джипа,которые в этот момент находились рядом с местом автоаварии.

По предварительной информации, в автопроисшествии никто серьезно не пострадал.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • 777 / Сегодня, 11:51
    № 1  
     

    хорошо что не взорвал всех

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