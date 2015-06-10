Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела о причинении особо крупного ущерба

Следователем отдела полиции № 1 (Ленинский район) УМВД России по городу Владивостоку окончено расследование уголовного дела по обвинению жителя краевого центра в причинении особо крупного имущественного ущерба.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, находясь в законном браке, гражданин ввел в заблуждение сотрудников ЗАГСа, оформил свидетельство о расторжении брака, используя при этом подложную выписку из решения мирового судьи. Впоследствии распорядился совместно нажитым имуществом без согласия жены. В результате мужчина причинил особо крупный ущерб своей законной супруге на общую сумму свыше 34 миллионов рублей.

При осмотре документов установлено, что они содержат ложные сведения о вступлении в законную силу решения мирового судьи. Совершенные сделки признаны недействительными.

В отношении 54-летнего жителя Владивостока следователем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путём обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное с причинением особо крупного ущерба). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Выполнены необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование завершено. В ходе следствия доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]