Очередной автомобиль сгорел во Владивостоке
Очередной автомобиль сгорел во Владивостоке на улице Толстого возле дома №44. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control. Обстоятельства происшествия пока не известны.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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