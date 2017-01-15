Очередной автомобиль сгорел во Владивостоке на улице Толстого возле дома №44. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control. Обстоятельства происшествия пока не известны.

A video posted by 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Jan 15, 2017 at 1:21pm PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]