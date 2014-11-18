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В Приморье на пожаре спасли двух женщин и ребёнка

В Приморье на пожаре спасли двух женщин и ребёнка

Фото: ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС

16 января в 01 час. 43 мин. на пульт пожарно-спасательной службы города Дальнереченска поступило сообщение о пожаре в жилом частном двухквартирном доме по адресу: улица Гоголя, 6 кв.1.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на специалиста по связям с общественностью ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС Юлию козицкую, на ликвидацию пожара немедленно был направлен дежурный караул 71 пожарно-спасательной части. Прибыв к месту вызова спустя 9 минут, огнеборцы обнаружили, что на веранде жилого дома горят личные вещи и потолочное перекрытие. Площадь пожара составила 2 кв.м.

Проведя разведку пожара, работники дежурного караула установили, что в доме находятся люди, которые не могут самостоятельно выйти наружу из-за того, что огнем отрезан выход из дома и веранда дома сильно задымлена. Пожарные, используя лестницу, эвакуировали из дома через оконный проём двух женщин и девочку, 2010 г.р. Медицинская помощь спасённым не потребовалась.

В 01 час. 56 мин. пожар был локализован, а в 02 час. 05 мин. полностью ликвидирован. На тушение было задействовано 7 работников пожарной части и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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