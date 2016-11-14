Умеренно морозная погода ожидается в Приморье на этой неделе

Минувшей ночью под влиянием высотного циклонического вихря в Приморье было облачно, местами отмечался снег. Количество осадков составило от 0.3 до 4 мм. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, 17 января в Приморье начнется рост атмосферного давления, снег сохранится лишь в отдельных районах. Температура воздуха в ночные часы понизится до -14…-19°C, в горных районах до -24…-29°C, на побережье -8…-13°C. Фон дневных температур составит -7…-12°C, на юге края 0…-5°C.

18-19 января на фоне повышенного атмосферного давления через Приморье будут смещаться малоактивные фронтальные разделы, в отдельных районах края может пройти небольшой снег. Температура воздуха в ночные часы составит -12…-17°C, в горных районах до -28°C, на побережье до -7…-12°C. Днем воздух будет прогреваться до -9…-14°C, на побережье до -7…+1°C.

Во Владивостоке 16 января переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный сильный. Температура воздуха -5...-7°C.

17 января в краевом центре ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью -11…-13°C, днем -7…-9°C.

В среду, 18 января, утром возможен слабый снег. Температурный фон существенно не изменится. В четверг во Владивостоке ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер умеренный до сильного. В ночные часы температура воздуха составит -12…-14°C, днем -7…-9°C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]