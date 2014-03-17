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Во Владивостоке разыскивают очевидцев наезда на пешехода

Во Владивостоке разыскивают очевидцев наезда на пешехода

Фото: reporter34.ru

9 января 2017 года в 18.10 произошло дорожно-транспортное происшествие по адресу: г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку 50А, остановка «Фирсова» с участием пешехода.

Водитель неустановленной автомашины, предположительно минивен песочного цвета, двигаясь со стороны улицы Печорская на улицу Ильичева, при въезде на прилегающую территорию совершил наезд на пешехода, идущего в попутном направлении. В результате автоаварии пострадала 45-летняя женщина. Водитель вышел из машины, извинился, и, не оказав пострадавшей женщине помощь, уехал с места дорожно-транспортного происшествия. 

Госавтоинспекция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности водителя.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств происшествия.           

Очевидцам  ДТП, владеющими какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, ставшими непосредственным свидетелями автоаварии, имеющими запись видеорегистратора, полиция предлагает, обращаться по телефонам ГИБДД г.Владивостока: 2-763856, 8(423) 2-490-921, 02.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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