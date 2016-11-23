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На Крещение над Приморьем пройдёт холодный фронт неглубокого циклона

На Крещение над Приморьем пройдёт холодный фронт неглубокого циклона

В предстоящую неделю в Приморье погодные условия ожидаются неоднородными. До середины недели сохранится умеренно морозная погода. В горных районах местами слабый снег. Ветер северный умеренный. Фон температуры существенно не изменится.

В четверг, 19 января, над территорией Приморского края будет перемещаться холодный фронт неглубокого циклона, который выходит на юг Хабаровского края. На большей части Приморья ожидается небольшой снег. Ночь на Крещенье будет умеренно морозной: −13…−18 °С, на северо-востоке до −28 °С, на побережье −7…−12 °С. Температура воздуха днём −9…−14 °С, на юге −2…−7 °С. Во Владивостоке облачно, преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный до сильного. Температура ночью −12…−14 °С, днём −7…−9 °С. К концу рабочей недели в Приморье похолодает.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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