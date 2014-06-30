В Находке возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, 14 января 2017 года в городе Находке подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице Горького напал на женщину, избил и изнасиловал ее.
В настоящее время мужчина задержан и взят под стражу, ему предъявлено обвинение, по уголовному делу назначены судебные экспертизы, расследование продолжается.
Оперативное сопровождение по уголовному дело проводят сотрудники полиции.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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