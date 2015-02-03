Сотрудники полиции вернули жителю Владивостока похищенный внедорожник
На улице Полярной (в Первомайском районе Владивостока) неизвестные похитили автомобиль "Мицубиси РВР". Об этом сообщил в полицию хозяин автомобиля. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и свидетелей. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г Владивостоку, установлено, что мужчина оставил транспортное средство около жилого дома на неохраняемой территории, а вернувшись, обнаружил пропажу.
В результате оперативно-розыскных мероприятий похищенный внедорожник обнаружен на парковке, расположенной на улице Некрасовской. По подозрению в причастности к хищению иномарки сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего жителя Владивостока. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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