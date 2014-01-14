Творческий путь одного из самых великих и неординарных поэтов прошлого века трагически завершился во Владивостоке свыше 125 лет назад. Но даже сегодня автора помнят и чтут. Ежегодно на месте, где установлен памятник Мандельштаму, в день его рождения проводят памятные литературные чтения.

Рассказать и послушать стихи великого поэта Мандельштама, произведения других авторов и даже строки из собственных сочинений. Сегодня, несмотря на ветреную и морозную погоду, к памятнику поэта в сквере ВГУЭС пришли многие неравнодушные к поэзии люди: журналисты, литераторы, культурные деятели, студенты из России и даже иностранцы.

Лариса Прохорова, руководитель пресс-службы ВГУЭС: «В 2012 году стихи Мандельштама иностранные студенты перевели на свои родные языки: на вьетнамский, китайский, корейский и английский. Американские студенты тоже в этом принимали участие».

Примечательно, что на азиатские языки Мандельштам был переведен впервые. Сборник переведенных стихотворений. После чего издали книгу стихов «Виноградное мясо».

Помимо того, что чтения в память о великом поэте являются значимым культурным событием в жизни города и края, они признаны важной частью постоянного проекта российского Мандельштамовского общества в Москве. Так, в 2011 году чтения были отмечены грантом национального фонда «Русский мир».

Личность Осипа Мандельштама трагично связана с Владивостоком. Здесь он провел последние месяцы жизни в застенках пересыльного сталинского лагеря. О конкретных обстоятельствах его смерти по-прежнему ходят различные версии. Место захоронения поэта также до сих пор не установлено. Известно, что 47-летний Осип Мандельштам скончался 27 декабря 1938 года.

Установить памятник одному из самых неординарных поэтов России во Владивостоке пытались трижды. Этот монумент - работа приморского скульптора Валерия Ненаживина. Здесь, в сквере ВГУЭС, скульптура Мандельштама благополучно располагается с 2003 года. С этого же времени возложение цветов и чтения в день рождения поэта стали доброй ежегодной традицией.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]