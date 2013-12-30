Отдых на пляже в середине января. Кажется, для Владивостока это невозможно, но местные моржи считают иначе. На выходных любители зимнего плавания провели открытый мастер-класс. Наш корреспондент Денис Ивлев узнал, как правильно купаться в ледяной воде.

На улице -10 и сильный ветер — такая погода настрой сбивает. И, конечно, купание в проруби в первый раз — это скорее испытание, нежели удовольствие.

Но есть и те, кто привык к ледяной воде и устраивают заплывы регулярно. Наталья Аксенова моржует уже 5 лет. За это время увлечение превратилось в образ жизни. Мечтает, чтобы Владивосток знали как город людей, купающихся круглый год.

Наталья Аксенова, морж: «Главное - желание и прислушиваться к себе. Не нужно смотреть на других. Если сами хотите окунуться, окунайтесь. Главное - делать это в системе. Не реже раза в неделю. Настоящие моржи у нас плавают каждый день».

При этом и возраст не помеха такому увлечению. Купаются в проруби и пожилые люди. Начинают плавать в любом возрасте. Но перед таким решительным шагом стоит проконсультироваться с врачом и не шокировать ослабленный организм. И если здоровье в порядке, путь открыт.

Виктор Кортин, морж: «Опасности нет, если нет тяжелых болезней у человека: сердца и всего остального. Такой человек и сам сюда не пойдет. Конечно, не просто так человек зашел и занырнул. За ним надо проследить. Члены группы «Морж» следят постоянно».

Есть и те, кто усложняет экстремальное увлечение. Недалеко от мыса Бурного, группа моржей в одних шортах занимается фридайвингом. По веревке с грузиками ныряют на самое дно.

На этом экстремалы не останавливаются и плавают прямо подо льдом, так же в одних шортах. Но такие трюки под силу только опытным моржам и спортсменам. И повторять их подвиги не стоит.

Совсем скоро Приморье встретит крещенские купания. Моржи также примут в них участие. А вот людей, которые подходят к окунанию в проруб, как к простому развлечению, гуру зимнего плавания остерегают и советуют готовиться заранее. И уж точно не при помощи алкоголя.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]