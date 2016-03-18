Следователи Владивостока не связывают самоубийство 13-летней школьницы с ее участием в «группе смерти»

Самоубийство 13-летней школьницы во Владивостоке трудно назвать неожиданным для правоохранительных органов Приморья. За три недели до трагедии в краевое УМВД поступила информация об организаторе так называемой «группы смерти», подстрекающем подростков к суициду. Однако, проверив информацию, стражи порядка пришли к выводу: самоубийство школьницы и ее участие в группе никак между собой не связаны.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, приморский администратор так называемой «группы cмерти» общался с несовершеннолетними по всей России и раздавал задания участникам «игры». Например, порезать руки и прислать фотоотчет. Общественники из Центра спасения детей от киберпреступлений «вычислили» подстрекателя и, максимально задокументировав его действия, передали материалы в полицию Приморья. После проверки стражи порядка пришли к выводу, что самоубийство школьницы не связано с тем, что она состояла в «группе смерти».



«Группы смерти» в социальных сетях и WhatsApp стали популярны среди определенной части подростков после самоубийства в ноябре 2015 года 16-летней жительницы Уссурийска, которая легла на рельсы. Ее сделали своеобразным символом для подражания среди склонных к суициду подростков, вступающих в смертельно опасные игры в интернет-сообществах. Несмотря на длительное расследование ее гибели, правоохранители до сих пор не нашли организатора «игры», толкнувшего одну из ее участников на роковой поступок.



«Волна суицида среди подростков пошла именно с Приморья и накрыла всю страну, но если в других городах нам удается спасать детей от действий создателей "групп смерти" и устанавливать организаторов, то в вашем регионе все остается без изменений, – сообщил руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем дворе – храме Воскресения Христова в Москве Михаил Хосьминский. – Чтобы противостоять этой беде, необходим комплексный подход – общение с профессиональными психологами, обучающие программы для подростков и их родителей, грамотная работа стражей порядка, а также законы, регулирующие безопасность в сети интернет».



В декабре 2016 года сотрудники Центра спасения детей от киберпреступлений вышли на проживающего в Приморье подростка, создавшего закрытую группу в социальной сети, где он раздавал задания подросткам и требовал высылать фото. Одной из участниц опасной игры являлась девушка из Владивостока, чью личность сотрудникам Центра установить не удалось, так как администратор группы использовал различные методы конспирации и присваивал детям только номера, не публикуя личных данных.



«Мы внедрились в закрытую группу организатора "игры" из Приморья и зафиксировали все признаки, по которым ее можно отнести к смертельно опасной, – сообщил руководитель Центра спасения детей от киберпреступлений Сергей Пестов. – Использование определенных символов, опознавательных знаков, выражений, приказов, которые администратор раздавал участникам, а также аудиозаписи разговоров его организатора не вызывали сомнений, что это именно "группа смерти" подростков. Все имеющиеся у нас материалы мы передали в полицию Приморья».



Сотрудники Центра уже не первый год ведут борьбу с подобными группами в интернете по всей стране и спасают подростков, которых подталкивают к роковому шагу. Вся работа ведется в тесном сотрудничестве с органами МВД, ФСБ, СК и психологическими службами различных регионов.



«При передаче материалов по подобной группе в Приморье мы столкнулись с непониманием со стороны работников полиции на самом первом этапе, – говорит Сергей Пестов. – Дежурный записал в сообщении только общую информацию, а в последующем разговоре с одним из руководителей отдела розыска мы поняли, что офицер просто не понимает, о чем идет речь. "Группа смерти", чаты, закрытый форум, команды с фотоотчетом в подобной страшной игре для него звучали как что-то совсем непонятное. Но сотрудник пообещал передать информацию по инстанции и доложить о результатах проверки».



Спустя три недели в пятницу, 6 января, 13-летняя школьница спрыгнула с крыши 24 этажа дома по улице Анны Щетининой, но ни до, ни после полицейские не уведомили сотрудников Центра спасения детей от киберпреступлений о результатах своей проверки. Связана ли смерть девочки с деятельностью администратора группы из Приморья или нет, осталось неясным.



Официально корреспонденту VL.ru в правоохранительных органах отказались дать комментарий по данному вопросу, но на условиях анонимности ответили о результатах проверки.



«По поводу поступившей информации о деятельности предполагаемого организатора "группы смерти" в Приморье проведена проверка, опрошены люди, на основании чего был сделан вывод, что молодой человек ни в чем не виноват. Наоборот, с его слов выяснилось, что он спасал детей от самоубийств, ведя в своей группе соответствующую работу. Никакая ответственность ему не грозит», – рассказал источник в правоохранительных органах.



Для экспертного мнения VL.ru обратился за комментарием к действующему сотруднику одного из подразделений, занимающегося в том числе работой по выявлению различных нарушений закона в интернете, включая подростковые группы суицидальной направленности.



«Что касается закрытых подростковых групп в социальных сетях в Приморье, где в скрытой и завуалированной форме идет "игра", то местными правоохранителями практически не ведется системная профилактическая работа, так как чаще всего мы приступаем к выяснению обстоятельств только уже по факту случившегося (самоубийство, попытка уйти из жизни и т.д.), – сообщил Алексей К. – К подросткам, которые пишут на своих страничках, что планируют покончить с собой, вообще для профбеседы может отправиться только сотрудник ПДН, который поговорит на общие темы, составит соответствующий документ и передаст его по инстанции. Зачастую дела по подобным смертям подростков не только в Приморье, а вообще по стране не связывают с участием в каких-то группах, так как проще списать это на "индивидуальный суицид", не имея возможности проработать и доказать всю цепочку трагических событий».



Сотрудники Центра спасения детей от киберпреступлений говорят о том, что в «группах смерти» организаторы используют различные приемы конспирации и инструктируют своих участников на случай общения с родителями и полицией. Ни один подросток, выполняющий задания администратора, сразу не признается в своих намерениях и будет все отрицать.



Стоит отметить, что 11 января на улице Сабанеева была обнаружена без сознания 13-летняя девочка, у которой врачи зафиксировали серьезное отравление медикаментами. Школьницу доставили в реанимацию, а стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего. Была ли это попытка самоубийства или несчастный случай – станет известно позже.



Родители, кто желает подробно узнать о символах закрытых подростковых групп, опасных книгах, «дневниках смерти», которые свободно продаются в магазинах, особенностях поведения подростков, вступивших в опасную «игру», могут обратиться за консультацией в Центр спасения детей от киберпреступлений по телефону доверия: 8-800-2000-122.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]