В районе Эгершельда во Владивостоке рыбаков уносит на льдине

В понедельник, 16 января, на море в районе мыса Купера на Эгершельде из-за сильного ветра треснул лед и находившиеся на нем рыбаки попросили о помощи. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и спасатели ГИМС,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на vl.ru.

Сообщение о возможном отрыве льдины с рыбаками, которую уносит в море, поступило в спасательные службы около 15.20. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам.

«В ходе проверки поступившей информации выяснилось, что из-за ветра на льду образовались трещины и рыбаки рисковали остаться отрезанными от берега, – сообщили корреспонденту VL.ru в пресс-службе МЧС. – Сейчас спасатели помогают любителям подледной рыбалки покинуть опасный участок и вернуться на сушу».

ФОТО

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]