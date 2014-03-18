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В районе Эгершельда во Владивостоке рыбаков уносит на льдине

В районе Эгершельда во Владивостоке рыбаков уносит на льдине

В понедельник, 16 января, на море в районе мыса Купера на Эгершельде из-за сильного ветра треснул лед и находившиеся на нем рыбаки попросили о помощи. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и спасатели ГИМС,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на vl.ru.

Сообщение о возможном отрыве льдины с рыбаками, которую уносит в море, поступило в спасательные службы около 15.20. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам.

«В ходе проверки поступившей информации выяснилось, что из-за ветра на льду образовались трещины и рыбаки рисковали остаться отрезанными от берега, – сообщили корреспонденту VL.ru в пресс-службе МЧС. – Сейчас спасатели помогают любителям подледной рыбалки покинуть опасный участок и вернуться на сушу».

ФОТО

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Баклажан / Сегодня, 19:03
    № 1  
     

    зачем спасать ?
    разве не это было их целью ?

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