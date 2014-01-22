На акватории Амурского залива во Владивостока развивается опасная гидрологическая ситуация(фото)
Сотрудники ГИМС дежурят в месте отрыва ледового поля в бухте Фёдорова Амурского залива на акватории Владивостока,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморью.
16 января около 16 часов в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение от очевидцев о том, что в Амурском заливе в районе бухты Фёдорова наблюдается увеличение ширины трещины на льду, а также о том, что на льду замечены рыбаки. Возможен отрыв ледяного поля. В 16.10 по сообщению убыли сотрудники ГИМС.
Прибыв к указанному месту, специалисты МЧС установили, что трещина сходится. Находившиеся на льду люди оповещены о возможной опасности. Все люди своевременно покинули ледовое поле. В настоящее время сотрудники ГИМС дежурят на данном участке во избежание выхода рыбаков на лёд.
Силы и средства: 6 человек и 3 единицы плавсредств, в том числе от МЧС России 2 человека и 1 плавсредство.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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