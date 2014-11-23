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В порту Владивосток загорелся сейнер-траулер "Оссора"(фото)

В порту Владивосток загорелся сейнер-траулер

Фото: 25.MSHC.GOV.RU

16 января в 22.59 местного времени на пульт пожарно-спасательной службы Владивостока поступило сообщение о том, что в порту города на контейнерном терминале Дальзавода произошло возгорание рефрижераторного сейнер-траулера «Оссора».

Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт 25 mchs.gov.ru, в 23.10 на по указанному адресу прибыли пожарные подразделения и незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Проведя разведку, огнеборцы обнаружили, что горит рубка судна.

17 января в 00.35 местного времени пожар был локализован, а в 00.52 ликвидировано открытое горение. При тушении пожара были задействованы 22 человека личного состава и 6 единиц техники. Работало 5 звеньев газодымозащитной службы. Площадь возгорания составила 40 м. кв. Проводится разбор места пожара и проливка горевших конструкций. В результате происшествия никто не пострадал. Члены экипажа самостоятельно покинули судно. Причины пожара устанавливаются. В 02.58 пожар был полностью ликвидирован, пожарно-спасательные подразделения убыли в места постоянной дислокацииподразделения

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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