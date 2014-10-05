Нашелся приморец, которого искали в лесном массиве села Лидовка

15 января в 15.00 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение с просьбой о поиске гражданина 1965 года рождения, который отправился в лесной массив в окрестностях села Лидовка и до настоящего времени его место нахождения неизвестно.

Поиски полиции результатов не дали.

В 17.10 для оказания помощи в проведении поисковых мероприятий убыли спасатели Дальнегорского поисково-спасательного отряда в составе 3 человека и 1 единица техники.

В 20.00 поиски были закончены, поисковая группа вернулась в пункт постоянной дислокации – посёлок Рудная Пристань. В результате обследованы окрестности турбазы «Клоково» (посёлок Лидовка), проведён опрос местного населения, для определения возможного района поиска.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, 16 января в 15.45 мужчина самостоятельно вышел из леса. Несмотря на то,что мужчина более суток провел на морозе в лесу, самочувствие гражданина удовлетворительное.

Поисковая группа спасателей Дальнегорского поисково-спасательного отряда вернулась в пункт постоянной дислокации – посёлок Рудная Пристань.

Силы и средства: к поискам привлечены 4 человека и 2 единицы техники, в том числе от МЧС России 3 человека и 1 единица техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]