"Адмирал" проиграл минскому "Динамо" во Владивостоке
Поединком с минчанами «моряки» завершали трехматчевую домашнюю серию. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ХК "Адмирал", в воротах приморской команды появился Максим Третьяк, а в атаке Илья Иванов с Михаилом Плотников. «Моряки» начали стремительно и агрессивно, однако пропустили в первой же контратаке: Палушай расторопнее всех оказался на пятаке, сыграв на добивании – 0:1.
Второй контрвыпад минчан привел ко второму голу и смене голкипера у примоцев – вышел Серебряков. Гол тоже получился в канадском стиле: бросок Волкова, навал, отскок и добивание Китарова – 0:2.
С третьим голом белорусы затягивать не стали, распечатав Серебрякова с третьего броска – 0:3.
Но и «моряки» в долгу не остались, отквитав шайбу через 19 секунд благодаря чудо-рикошету – 1:3.
Забей следом Сигарёв после выхода один на один, стало бы легче – увы, шайба сошла с крюка.
Первая смена второго периода, провал, атака три в один, и бросок Степанова с ползоны выливается в 1:4.
Шанс отыграться приморцы получили на экваторе периода в виде 42 секунд розыгрыша 5 на 3. И не упустили его, забив сразу после выхода четвертого полевого у противника – 2:4.
К сожалению, сократить до минимума разрыв не удалось, хотя моменты были. А за четыре минуты до перерыва Стась на добивании забил пятый – 2:5.
В начале третьего периода «моряки» вновь получили супершанс – 1.03 на розыгрыш двойного большинства. Увы, не забили. Зато забили в равных составах: Макаренко шикарно бросил с разворота на среднем пятаке – 3:5.
Адмирал (Владивосток) – Динамо (Минск) – 3:5 (1:3, 1:2, 1:0).
16 января. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 5088 зрителей (5550).
Судьи: Одиньш (Рига), Сергеев (Жуковский).
Голы: 0:1 Палушай (Лисовец, Эллисон, 2.49), 0:2 Китаров (Степанов, Волков, 3.43), 0:3 Граньяни (Матерухин, Дрозд, 11.10), 1:3 Плотников (11.29), 1:4 Степанов (Волков, Китаров, 20.48), 2:4 Саюстов (28.36, б.), 2:5 Стась (Дрозд, 36.08), 3:5 Макаренко (49.21).
Адмирал (12): Третьяк (Серебряков, 3.43 – 58.40);
Бартулис-к (2) – Блум, Краснослободцев – Райт (2) – Саболич;
Моррисонн – Волченков, Плотников – Иванов (2) – Сигарёв;
Земчёнок (2) – Гавриленко, Казаков – Макаренко – Жафяров;
Курашов, Горшков – Саюстов (4) – Александров, Алексеев.
Динамо Мн (34): Скривенс;
Граньяни (2) – Коробов (24), Гаврус – Стась (2) – Павлович-к;
Хенкель – Шинкевич, Китаров – Волков (2) – Степанов;
Лисовец – Готовец (2), Палушай – Эллисон – Петтерссон;
Дрозд – С.Костицын – Матерухин.
Броски: 42 (19+9+14) – 32 (12+14+6).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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