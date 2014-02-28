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В дальнегорской больнице решена проблема нехватки кадров. Видеорепортаж Всеволода Ставчанского

Омолодили коллектив узкими специалистами. В дальнегорской больнице практически удалось решить проблему кадрового голода. В молодых докторах, которые сейчас проходят интернатуру и параллельно работают по специальности руководство медучреждения было заинтересовано еще во время их учебы в вузе.

Человек — как конструктор, шутит доктор Кучмий в промежутках между осмотром своих пациентов. Ортопед-травматолог в больнице Дальнегорска вторую неделю, но целевой договор с работодателем заключил на пятом курсе. Благодаря такой дальновидности, ещё студентом получал повышенную стипендию, а после учёбы работодатель принял доктора на ставку. Сам Михаил всегда мечтал быть военным, но носить на плечах погоны не сложилось. В медвуз же поступил без особых сложностей и о своём выборе не пожалел.

Михаил Кучмий, травматолог-ортопед Дальнегорской центральной городской больницы: «Я считаю, что травматология - самая медицинская профессия: есть четкая причина заболевания, есть четкое лечение и последствие этого лечения. Ну, и как говорится, такая, мужская профессия».

Мария Упорова — коллега Михаила и в Дальнегорске работает уже год. После прохождения учёбы и интернатуры во Владивостоке девушка вернулась на малую родину. Терапевт ведёт приём сразу в нескольких учреждениях по совместительству. В плотном графике практически нет свободной минуты. Суеты большого города Мария не оценила. Домой вернулась по простой, но очень важной, причине.

Мария Упорова, терапевт дальнегорской центральной городской больницы: «Мои родители здесь, хотелось бы поближе к ним, и мой муж здесь. Моя семья вся здесь, поэтому я вернулась сюда. Мыслей о том, чтобы остаться там, не было».

Процесс кадрового «выздоровления» медленно, но верно запущен. Рецепт его прост: целевые места и финансовая поддержка специалистов. В постоянном поиске также помогает интернет.

Виктор Прудников, главный врач дальнегорской центральной городской больницы: «Мы мониторим постоянно порталы медицинские, где выставляют вакансии медицинские работники, для того, чтобы привлечь специалистов: врачей, медсестер, на территорию Дальнегорского района».

Руководство больницы знает, что омолодить коллектив и привлечь врачей можно за ближайшие несколько лет. 15 студентов первого-четвертого курсов уже сейчас проходят обучение на педиатрии и лечебном факультете. Возможно именно эти будущие доктора займут ставки анестезиологов, лор-врачей и других недостающих больнице специалистов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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