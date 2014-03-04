Водитель, совершивший ДТП во Владивостоке на улице Добровольского, привлечен к административной ответственности

Во Владивостоке по улице Добровольского, 5А 42-летний водитель автомобиля "Мазда Титан", двигаясь со стороны улицы Сахалинской в сторону улицы Пацаева, не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автобусом "Хендай Супер Аэро Сити" маршрута №31. После чего, продолжив движение, врезался в дерево. В результате происшествия водитель "Мазды Титан" получил перелом правой голени, был госпитализирован. В момент автоаварии пассажиров в автобусе не было.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, прибывшие на место дорожного происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля "Мазда Титан" находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел право управления. В отношении был водителя составлен административный материал по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством. Ответственность за подобное правонарушение предусмотрена в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 18-24 месяцев. Также в отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ за неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует.

За передачу управления автомашиной "Мазда Титан" водителю, находящемуся в состоянии опьянения, привлечен к ответственности и собственник автомашины. В отношении 49-летнего владельца составлен административный протокол по ч.2. ст.12.8 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф 30 тысяч рублей и лишение права управление на 18-24 месяцев.

Автомобиль "Мазда Титан" передан на стоянку временного задержания транспортных средств.

Административные материалы правонарушителей направлены мировым судьям для принятия решения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]