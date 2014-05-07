10 тонн просроченной рыбы изъяли на крупном владивостокском предприятии

10 тонн просроченной рыбы и полтора центнера соленой икры без маркировки изъяты на крупном владивостокском производственном предприятии по переработке рыбы и морепродуктов. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, изъятая продукция предназначалась для консервирования и реализации через торговые сети Приморья.

Инспекторы Россельхознадзора совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции по г. Владивостоку изъяли 10,5 т замороженной рыбы и икры, хранившихся на предприятии по переработке и консервации рыбопродукции (п. Трудовое, ул. Лиманная,100).

Предприятие, зарегистрированное в 2002 году, занималось производством популярных дальневосточных рыбных консервов, о чем свидетельствовали не только документы, но и коробки с готовой продукцией, найденные инспекторами в одном из помещений.

В уличном контейнере хранились мешки с замороженной навагой, срок годности которой истек ещё в июне прошлого года. Заветренные тушки были с явными следами окисления и разложения. В этом же контейнере лежали мороженые скумбрия и сардины, на которых даты выработки вообще отсутствовали. В соседнем контейнере находились куботейнеры с икрой макруруса и икрой минтая. На пластиковых емкостях не было маркировки, соответственно, установить производителя и дату выработки, определить безопасность продукта не представляется возможным.

К моменту приезда сотрудников милиции и Россельхознадзора перерабатывающие цеха были остановлены, а вся продукция, не имеющая ветеринарных сопроводительных документов и хранившаяся с нарушениями ветеринарно-санитарных норм, была изъята и помещена на изолированное хранение до конца административного разбирательства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]