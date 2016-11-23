В среду в Приморье ожидается снег

Потепление, начавшееся в Приморье в выходные дни, сохранялось и в минувший понедельник. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", средние значения температур, по сравнению с предыдущими сутками, повысились ещё на 3–5 градусов, превысив климатические нормы на 6–12 градусов. Днём столбики максимальных термометров поднимались до отметки −3…−8 °С, на восточном побережье воздух прогревался до 0…+3 °С. Местами сыпал слабый снег. Ночью осадки прекратились, к утру температура понизилась до −11…−18 °С, в отдельных районах прояснило и воздух выхолодился до −23 °С. В краевом центре вчера было солнечно и ветрено. К середине дня воздух прогрелся до −3…−5 °С, а ночью и утром подморозило, −9…−10 °С.

Сегодня, 17 января, в Приморье обычная зимняя погода. Небольшая облачность. Осадки маловероятны. Ветер слабый. Во второй половине дня столбики термометров поднимутся до отметки −3…−9 °С, а на восточном побережье солнышко прогреет воздух до 0…+4 °С.

Во Владивостоке малооблачно. Ветер северный слабый до умеренного. Во второй половине дня воздух нагреется до −2…−5 °С.

Завтра, 18 января, по территории края будет перемещаться холодный фронтальный раздел неглубокого циклона, который выйдет на юг Хабаровского края. Местами ожидается небольшой снег. Температурный фон понизится на 1–3 градуса, ночью −10…−20 °С, в горных районах до −28 °С, днём −6…−12 °С, на побережье −5…+1 °С.

Во Владивостоке облачно, днём с прояснением, утром возможен слабый снег. Ветер северный умеренный, днём до сильного. Температура воздуха ночью −9…−12 °С, днём −5…−7 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]