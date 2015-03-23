В Приморском крае перед судом предстанет обвиняемый в совершении серии краж автозапчастей

Следователем межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» окончено расследование уголовного дела о серии имущественных преступлений.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МО МВД "Партизанский", 28-летний житель города Партизанска проникал на неохраняемые территории авторазборок и частных домовладений, похищая запчасти и комплектующие. Преступления злоумышленник совершал на территории Партизанского района и Партизанского городского округа. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

Следователем проведен комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы. Доказана причастность обвиняемого к совершению 12 эпизодов противоправной деятельности. Своими действиями мужчина нанес потерпевшим материальный ущерб в размере свыше 1 миллиона 270 тысяч рублей.

Похищенное имущество возвращено владельцам.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]