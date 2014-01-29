Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства молодого мужчины

6 января 2017 года в квартире дома на улице Сафонова в городе Владивостоке обнаружено тело 21-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резанной раной в области тела. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан 44-летний отчим потерпевшего.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, 6 января между отчимом и пасынком возникла бытовая ссора, причиной которой стало распитие спиртных напитков. Молодой человек стал вести себя агрессивно - ругать мать за пьянство. Подозреваемый заступился, но в процессе ссоры взял нож и нанес один удар по телу пасынка, и убил его.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, он находится под стражей, расследование продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]